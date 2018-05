Ein Sender hatte die Nase vorn Royal Wedding: War es ein romantischer TV-Quoten-Hit?

Ob bei Freunden, in der U-Bahn oder im Social-Web, gefühlt hat fast jeder am gestrigen Samstag (19. Mai) das gleiche gemacht: Dem britischen Prinz Harry (33) und der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle (36, "Suits") beim hochoffiziellen Übergang ins Eheleben zugesehen. Vor allem zwei Sender konkurrierten mit ihrer Übertragung der Royal Wedding aus der Schlosskapelle von Schloss Windsor um die Gunst der Zuschauer. Relativ zeitgleich, von circa 11 bis 15 Uhr, berichteten das ZDF und RTL vom romantischen Großereignis in der britischen Königsfamilie.