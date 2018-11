Ein Schlagerstar im Urlaub Vanessa Mai schickt sexy Grüße von den Malediven

Schlagerstar Vanessa Mai (26, "Regenbogen") lässt es sich auf den Malediven gerade offenbar ziemlich gut gehen. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Ferber gönnt sie sich in dem südasiatischen Inselstaat eine kleine Auszeit. Auf ihrem Instagram-Account lässt Mai natürlich auch ihre Fans daran teilhaben. Zuletzt postete sie ein Bild von sich am Strand: In einem knappen und weitausgeschnittenen Badeanzug kniet Mai darauf im Sand, spielt mit ihrer Hand ein wenig mit den seichten Wellen und lässt dabei ihre Beine vom Meerwasser umspülen.