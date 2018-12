Ein Ring ist am Finger "Bauer sucht Frau"-Finale: Mehr Partnerwechsel als im Swingerclub

Zuletzt bekamen die Zuschauer sämtliche Bauern ausschließlich in deren ländlichen Wohlfühl-Habitaten zu Gesicht. Doch im Finale der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Staffel wagten sich diese nicht nur vom heimischen Hof und zum bierseligen Liebesvergleich mit den anderen Teilnehmern. Nein, für einen Landwirt ging es zu den Schwiegereltern in spe und er bekam dabei sogar ein handfestes "Läbenswärk" in Polen zu Gesicht. Aber auch für dickere Luft als in manch einem Schweinestall war beim großen Wiedersehen gesorgt.