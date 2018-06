Es besteht trotz alle dem kein Zwang zum Kollektiv

Gegenseitig gibt es auch kreative Anstöße unter den Büro-Kollegen. "Manchmal wirft man auch als neutrale Instanz einen Blick auf ein Konzept oder einen Entwurf", sagt Burgmeier. "Der Austausch ist schon da." Solche Synergieffekte seien ebenso nützlich wie die Möglichkeit zur Weiterempfehlung eines Kunden.

Die Nutzer des Büros pflegen zumeist eine flexible Form von Arbeitszeit; manchmal sieht man auch zur Nachtzeit noch jemanden hinter den Fenstern zur Alten Bergstraße am Computer sitzen. Die Räume liegen zu ebener Erde, und man muss damit rechnen, dass von außen ein neugieriger Blick auf den eigenen Schreibtisch fällt, meint Thomas Völkl, aber "schee is' scho". "Eigentlich ist das Büro meist nur zur Hälfte besetzt", sagt Marco Burgmeier. So tritt man sich gegenseitig nicht auf die Füße. Manche arbeiten nur an zwei Tagen der Woche in diesen Räumen; andere, wie die beiden Architekten, sind oft auswärts bei Terminen. Eher selten treffe es sich, dass alle gemeinsam am großen Tisch im Besprechungszimmer sitzen. "Das haben wir erst einmal zu einer Brotzeit geschafft."



Eine solche Gemeinschaft komme ohnehin nur für eine bestimmte Art von Menschen in Frage. Es herrsche kein Kollektivzwang. Die Mittagspause verbringe jeder nach seiner Fasson, und räume sein Geschirr danach selbst auf. Ohne große Diskussion. Fast wie von selbst sei eine Kultur der gegenseitigen Rücksicht entstanden, wundert sich der Architekt, der zwar keine eigene WG-Erfahrung hat, aber sagt: "Ich war im Internat, da musste man sich das Zimmer mit acht anderen teilen."

Dass die Mitglieder der Arbeits-WG in einer relativ homogenen Altersgruppe zwischen 35 und 45 sind, sei eher Zufall, meint Thomas Völkl. "Wir hätten uns auch eine Durchmischung mit 20- oder 75-Jährigen gewünscht."

Gemeinsame Veranstaltungen mit allen aus der Büro-WG

Bei der Auswahl hatten er und sein Partner bisher ein gutes Händchen. Bislang sei nur einer dabei gewesen, der nicht in diese Gemeinschaft passte. Allerdings sei er auch schnell wieder weg gewesen, weil er die Büromiete nicht gezahlt habe. Für die beiden Architekten, die Eigentümer der Büroräume sind, hat sich die Öffnung nach außen jedenfalls bewährt. Es soll auch einmal eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Mitgliedern der Büro-WG geben.

So etwas könnten sich die beiden etwa zum nächsten Tag des Denkmals vorstellen. Im übrigen stellen sie die Räume, einschließlich des Besprechungszimmers, auch weiteren Interessierten zur Verfügung - "wenn jemand etwas Spannendes machen will", wie die Inhaber sagen; etwa eine Lesung, eine Ausstellung oder eine größere Besprechung.