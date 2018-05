Joachim Herrmann in der Kritik

Wie das Radwegenetz im Freistaat verbessert werden soll, ist im "Radverkehrsprogramm Bayern 2025" festgeschrieben. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will damit erreichen, dass 20 Prozent aller Wege in Bayern mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. 400 Millionen Euro will der Freistaat von 2016 bis 2025 vor allem in den Radwegebau entlang von Bundes- und Staatsstraßen investieren. Zudem unterstütze der Freistaat die Kommunen beim Bau von Radwegen. Ein durchgängig befahrbares Netz an Radwegen soll zudem alle Hauptorte in Städten und Gemeinden miteinander verbinden.