Und nun ist sie endlich in Form gegossen, die Dietl-Statue. "Mitte September wird die Figur aufgestellt. Ich liege sehr gut in der Zeit", sagt Tregor zur AZ. Er freut sich darüber, wie ihm die Figur beim Guss gelungen ist. Doch noch gibt es einiges zu tun: "Jetzt werden noch gemütlich an der Figur Angüße und Luftkanäle abgesägt und Löcher zugeschweißt."