Nun war es mal wieder so weit. Und man ist offenbar noch zerstrittener als 2016. Am Freitagvormittag tagte der Ältestenrat im Rathaus, diskutierte über die Umbenennung des Sattlerplatzes in Georg-Kronawitter-Platz. Mit dabei, klar: Alexander Reissl. In der SPD erzählt man sich, während der Sitzung habe Reissl eine SMS von Müller erhalten, dass dieser am Montag gegen ihn antreten wolle. Selbst jahrelange Reissl-Kritiker fanden das keinen guten Stil. Intern sprang mancher für Reissl in die Bresche, besonders IG-Metall-Chef Horst Lischka soll sich klar positioniert haben. OB Dieter Reiter aber schlug sich offenbar nicht klar auf die Seite des jahrelangen Wegbegleiters.