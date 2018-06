Ein Leben voller Drama Das Schicksal von Heather Locklear: Wer hoch fliegt, kann tief stürzen

Nach "Der Denver-Clan" war zudem vor "Melrose Place", der Ableger-Serie zu "Beverly Hills, 90210". Sieben Staffeln lang (1992 - 1999) war sie darin als Amanda Woodward zu sehen. Eine Figur, die extra zur Show hinzugefügt wurde, um die Quoten in die Höhe zu treiben. Was sie auch eindrucksvoll tat. Vier Mal in Folge war sie alleine dafür als beste Schauspielerin einer TV-Serie für einen Golden Globe nominiert, zwei weitere Nominierungen folgten für "Chaos City". Die Trophäe in den Händen zu halten, war ihr jedoch nie vergönnt.