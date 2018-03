Ein Leben ohne Ängste und Zwänge? Hanka Rackwitz: "Man wird mich irgendwann im 'Playboy' sehen"

Haben Sie Ihre alte Kleidung, die ja zum Teil mit Angst verbunden ist, behalten?

Rackwitz: Die alten Dämonen lassen sich nur schwer vertreiben. Meine alten Kleidungsstücke sind daher alle bei meiner Schwester in der Wohnung unter mir. Allerdings auch nur die, die zu schön oder zu teuer waren, um sie wegzuschmeißen. Alle anderen habe ich früher schon immer heimlich entsorgt. Jetzt machen wir alle zwei Tage so eine Art Trainingsprogramm, in dem ich mir meine alten Teile Stück für Stück zurückhole. Wenn ich etwas noch nicht schaffe, bleibt es eben noch hängen.

2017 waren Sie im Dschungelcamp und meinten damals, Sie wären leicht zu mobben gewesen. Wie steht es heute um Ihr Selbstbewusstsein?

Rackwitz: Da hat sich einiges getan. Teile der alten, vernünftigen Hanka sind mittlerweile wieder da, weswegen ich nicht mehr so leicht zu manipulieren bin, wie ich es vor oder auch nach dem Dschungel noch war. Ich kämpfe jeden Tag um mehr Lebensqualität weil ich jetzt erst bemerkt habe, wie schön es sein kann, auf der Parkbank zu sitzen und die Sonne zu genießen, ohne Angst zu haben. Dieses neugewonnene, freie Leben würde ich mir heute nicht mehr durch Mobbing oder ähnliches verderben lassen. Dazu bin ich mittlerweile schon taff genug.

Inwiefern haben sich durch das Therapieren der Zwänge Ihre sozialen Kontakte verändert?

Rackwitz: Mein Freundeskreis ist immer noch ein Freundespunkt. Ich merke aber, dass ich persönlich viel entspannter und natürlicher auf Menschen zugehen kann. Früher war es in einem Kollektiv so, dass ich immer das Gefühl hatte, in der Ecke zu sitzen, von außen zu beobachten und mich selbst zu überprüfen: Verhältst du dich jetzt angemessen? Der hat einen Witz gemacht - hast du ausreichend darüber gelacht? Heute bin ich in dieser Hinsicht viel cooler und kontrolliere auch die Situation nicht mehr, in der ich bin. Ich kann menschliche Gesellschaft zum ersten Mal richtig genießen und bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis die neue Hanka ein paar tolle neue Freunde hat.

Wären Sie denn bereit für eine Partnerschaft?

Rackwitz: Der Mensch ist nicht zum Alleinsein geboren. Ich hatte zwar schon viele Partner aber ich glaube noch nie eine wirkliche Partnerschaft. Das war immer eine Art Machtkampf und Wettstreit. Ich habe große Sehnsucht nach einem harmonischen Zusammensein, Ehrlichkeit und echten Gefühlen. Vor allem aber nach menschlicher Nähe. Ich habe aktuell ganz viel menschliche Qualität übrig, die ich gerne teilen würde. Ob das jetzt eine sexuelle Mann-Frau-Beziehung ist oder eine gute Freundin, mit der man in den Urlaub fährt. Durch die Therapie kann ich schließlich auch eine ganz andere Partnerin sein. Ich habe deutlich mehr zu bieten und kann viel mehr machen und unternehmen.

Sie schreiben, dass Sie spüren könnten, welche Projekte als nächstes ins Haus stünden. Verraten Sie uns mehr?

Rackwitz: Ich weiß zwar nicht, wie ich das begründen soll, aber komischerweise habe ich das Gefühl, dass man mich irgendwann einmal im "Playboy" sieht. Und "Das große Backen" reizt mich. Ich würde zwar ablosen ohne Ende, da ich wirklich nicht backen kann, aber das würde mir sehr viel Spaß machen.