Ein Konkurrent mehr "Die Bachelorette 2019": Bekannter Rückkehrer und eine Liebes-Beichte

Beim zweiten Gruppendate möchte Influencerin Gerda die Männer in ihre Welt entführen: Bei einem Fotoshooting schlüpfen die Männer in Gladiatoren-Outfits und posieren neben der Ex-"GNTM"-Kandidatin, die sich in einer weißen Tunika präsentiert. Andreas gewinnt noch ein Einzelshooting und darf Gerda in den Armen halten. Doch ein anderer Kandidat gewinnt den Jackpot: Tim darf den Abend mit Gerda verbringen - für sie "das erste krasse Date", weil er bisher einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Bei Wein und Kerzenschein inklusive Kuschel-Einheit versucht Gerda den zurückhaltenden Single aus der Reserve zu locken. Sogar einem Kuss wäre sie nicht abgeneigt - doch die Zeit der Zweisamkeit reicht dafür nicht aus.

Beziehungsstatus: ungeklärt

Die letzte Nacht der Rosen beginnt mit einer Hiobsbotschaft: Ihr sei zu Ohren gekommen, dass einer der Männer womöglich gar nicht Single sei, erklärt Gerda. Der Abend endet in einem einzigen Rätselraten: Welcher Kandidat hat eine Freundin, die Zuhause auf ihn wartet? Bei einem Gespräch mit Mudi will es Gerda dann wissen: Sind die Gerüchte um ihn und seinen falschen Beziehungsstatus wahr?

Mudi versichert, dass er seit einem Jahr Single sei, seine letzte Beziehung aber tatsächlich einem Auf und Ab glich. Gerda scheint nicht wirklich besänftigt. Bei der Rosenvergabe ist sich dann auch Mudi nicht mehr sicher, ob er mit Ex-Freundin Tanja wirklich schon abgeschlossen hat. Er habe hier nichts verloren und müsse gehen, gesteht er überraschend. Gerda ist nicht traurig darüber, sie hätte die Unehrlichkeit sowieso nicht mit einer Rose belohnt. Auch Matin und Jonas müssen die Heimreise antreten.