Ein Königspaar auf Reisen König Willem-Alexander und Königin Máxima besuchen Queen Elizabeth II.

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan zu ihrer Australienreise ausgeflogen sind, kündigt sich hoher royaler Besuch im britischen Königshaus an. Am Dienstag haben König Willem-Alexander der Niederlande (51) und seine Frau, Königin Máxima (47), ihren zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien begonnen. Die beiden erwartet ein strammes Programm.