Ein kleiner Hinweis US-Star Gwyneth Paltrow kündigt neues Lifestyle-TV-Projekt an

Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love") war einer der Star-Gäste bei der "The Wall Street Journal D.Live"-Technologie-Konferenz. Sie war aber nicht als Schauspielerin geladen, sondern als Unternehmerin. Denn im Jahr 2008 gründete sie Goop. Was als wöchentlicher Newsletter begann, ist inzwischen zu einer etablierten Lifestyle-Marke mit Online-Shop und realen Läden geworden.