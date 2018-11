Ein Kandidat für den FC Bayern? DFB-Youngster Kai Havertz: Zärtlich wie Mesut Özil

Leipzig/München - Seit Ende Juli ist Mesut Özil nun schon kein deutscher Nationalspieler mehr – doch am Donnerstag in Leipzig, im Testspiel der Nationalelf gegen Russland (3:0), war der Star des FC Arsenal plötzlich wieder präsent. Immer dann nämlich, wenn der junge Kai Havertz (19) den Ball hatte und ihn perfekt getimt, geradezu zärtlich mit dem linken Fuß in den Lauf seiner Mitspieler spielte, dachte man an Özil: Denn auch Havertz hat dieses Elfenhafte, Schwerelose, das Özil an guten Tagen noch immer auszeichnet. Es scheint so, als habe Bundestrainer Joachim Löw ein großes Spielmacher-Talent entdeckt.