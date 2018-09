Giesing - Immer noch klafft eine Lücke in der Feldmüllersiedlung, dort, wo an der Oberen Grasstraße vor einem Jahr noch das Uhrmacherhäusl stand. Bauarbeiter haben das denkmalgeschützte Haus illegal abgerissen. Am Samstag, zum Jahrestag, haben Bürger an diesen schwarzen Tag für das Viertel erinnert.