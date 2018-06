Ein Hingucker war sie allemal Model Kelly Brook leistet sich in Ascot gleich zwei Styling-Sünden

Und auch mit ihrer Kopfbedeckung schlitterte die 38-Jährige weit am modischen Protokoll der Pferderennbahn vorbei. Zwar trug sie, wie gewünscht, einen Hut, dieser war jedoch nicht nur mit roten und weißen Feder-Accessoires geschmückt. In der Mitte prangte zusätzlich ein Miniatur-Fußballspieler im England-Trikot, der die WM-Trophäe in den Händen hielt. Was vermutlich nur als witzige Anspielung auf die aktuell laufende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gemeint war, wird auf der Rennbahn von Ascot nicht gerne gesehen. Im vorgegebenen Dresscode heißt es daher, dass werbende Kleidung vor Ort nicht erlaubt sei.