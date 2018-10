Ein Haus nach dem anderen Justin Bieber und Hailey Baldwin: Ziehen sie in Demi Lovatos Haus?

Laut dem Promi-Portal "TMZ" wurde das angeblich frisch verheiratete Paar bei der Besichtigung der ehemaligen Villa von Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") gesehen. Verschiedene Paparazzo-Bilder und -Videos zeigen das verliebte Pärchen auf der Terrasse, eng umschlungen und sich küssend. Besonders bizarr: Es handelt sich um das Haus, in dem Lovato vor knapp drei Monaten fast an einer Überdosis Drogen gestorben wäre. Im vergangenen Monat hat die Sängerin, die noch immer in einer Entzugsklinik ist, das Anwesen für knapp zehn Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten.