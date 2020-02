Ein Hauch von Nichts Margaret Qualley bezaubert im durchsichtigen Abendkleid

Als gewaltbereite Hippie-Braut sorgte Margaret Qualley (25) in Quentin Tarantinos oscar-nominierter Komödie "Once Upon a Time... in Hollywood" für Aufsehen - nicht zuletzt weil sie (vergeblich) versuchte, Brad Pitt (56) zu verführen. Bei der Cadillac Oscar Celebration in Los Angeles zog die Nachwuchsschauspielerin erneut alle Blicke auf sich: Sie erschien in einem knöchellangen schwarzen Abendkleid, das oberhalb der Taille durchsichtig war.