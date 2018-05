Demnach sei allerdings noch nicht klar, ob er sich am 19. Mai bereits in der St George's Chapel hinter das Piano setzen wird, oder erst bei den Feierlichkeiten später am Abend. Auch eine offizielle Bestätigung des Kensington Palasts steht noch aus. Bedenkt man aber die enge Freundschaft, die John mit Prinz Harrys verstorbener Mutter Diana pflegte, so würde diese besondere Geste des 1998 zum Ritter geschlagenen Sängers zumindest nicht verwundern. Bei Lady Dis Beerdigung hatte er den eigens für sie umgeschriebenen Song "Candle in the Wind" dargeboten.