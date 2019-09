Ein Gast-Juror steht fest "GNTM" 2020: Milla Jovovich ist als Gast-Jurorin dabei

Heidi Klum (46) drehte für die kommende 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" zwei Tage im Münchner Olympiapark. Bei einem offenen Casting am Montag, suchte die 46-Jährige nach potenziellen Models. Am Dienstag folgte der erste Catwalk der Mädchen - unter den wachsamen Augen von Heidi und einer Gast-Jurorin: Milla Jovovich (43).