«Sex and the City»-Star Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden

Wer sich am Filmset gut vor der Kamera macht, gibt oft auch vor Presse und Publikum eine gute Figur ab. Cynthia Nixon aus «Sex and the City» wagt den Wechsel in die Politik und spricht bei der Verkündung ihrer Kandidatur gleich einige kritische Themen an.