Ein Farbtupfer im Westen Das sind die Pläne für den Terrakotta-Block in Laim

Besondere Kennzeichen: Seine Bogenform und die kräftige Erdfarbe – in einem hellen Ziegelrot, wie man es von Blumentöpfen kennt – und das an italienisches Terrakotta erinnert. Direkt am Laimer Kreisel wird das markante neue Mietshaus gebaut: mit über 200 Wohnungen, Kinderkrippe und 222 Plätzen in der Tiefgarage.