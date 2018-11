Ein Fall für zwei, SOKO Leipzig, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Der Voodoo-Priester

Father Brown (Mark Williams) nimmt eine Jazzband auf Durchreise bei sich auf. Kurz nach ihrer Ankunft erhält Sängerin Yveline (Michelle Asante) Besuch aus ihrer Heimat Haiti. Voodoo-Priester Emmanuel (Cornelius Macarthy) will sie mitnehmen. Er hat sich geschworen, dem Saxofonisten Joseph (Paul Thornley) Schlimmes anzutun, da er ihm seine Liebe, Yveline, gestohlen hat. In der Nacht bricht jemand in das Haus von Father Brown ein, um dort ein totes Huhn zu platzieren.