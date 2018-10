Ein Fall für zwei, SOKO Leipzig, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:50 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Süße Versuchung

Ein Bischof stirbt ausgerechnet in dem Moment, als er sich in einem Bordell mit einem Mädchen vergnügt. Um unangenehme Fragen zu vermeiden, will der Bordellinhaber Arno Aschauer (Michael Rast) zusammen mit Charlie Meisriemel (Andreas Hoppe) den Toten beseitigen. Unglücklicherweise geraten die beiden dabei in eine Verkehrskontrolle und töten versehentlich den dort anwesenden Polizisten.