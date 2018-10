Ein Experte klärt auf Das dürfen Sie auf keinen Fall mit Kaffee machen

Kaffee darf nicht in den Kühlschrank

Kaffee sollte nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, so Traxl, weil: "Kaffee nimmt Umgebungsgerüche an. Und wer will schon, dass sein Kaffee nach Käse, Wurst oder Knoblauch schmeckt." Und zweitens: "Feuchtigkeit lässt Kaffee schneller altern und er kann schimmlig werden." Am besten verwahrt man "Kaffee an einem dunklen Ort, wie einem Schrank, in der Originalverpackung".

Und wie genießt Kurt Leopold Traxl, der selbst Eigentümer einer Kaffeerösterei, Chef-Diplom-Kaffeesommelier, Röstmeister und Barista ist, privat seinen Kaffee? "Zuhause trinke ich am liebsten Kaffee nach der türkischen Methode: Kaffee ganz fein zu Kaffeestaub mahlen, diesen dann dreimal aufkochen und puren Kaffeegenuss genießen. Espresso und Kaffee aus der Moka-Kanne gehören auch zu meinen Favoriten."