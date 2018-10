Ein Experte am Set HBO engagiert Intimitäts-Koordinatoren für alle Serien

Auch wenn Franco die Vorwürfe abstreitet und es laut des Produzenten am Set der Serie keine Beschwerden gab, stellten die Chefs mit der Anstellung der Intimitäts-Koordinatorin Alicia Rodis klar, dass sie für das Thema sensibilisiert sind.

Was macht die Intimitäts-Koordinatorin?

Rodis erklärt ihren Job so: Sie fungiert als Vermittlerin zwischen den Schauspielern, Showrunnern und dem Regisseur. Zudem begleitet sie "Safety Meetings" vor den entsprechenden Szenen, in denen die Schauspieler und die Regisseure etwa absprechen, was damit gesagt werden soll, was genau passieren wird und wo die jeweiligen Grenzen der Darsteller liegen - "was dann damit auch festgelegt ist", wie Rodis betont. "Sinn und Zweck meines Jobs ist es, sicherzustellen, dass es am Set keine Überraschungen gibt."

Mittlerweile kann sich Emily Meade nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten: "Es fühlte sich so natürlich und notwendig an. Es ist verrückt, dass es so lange gedauert hat, das Thema Sexualität am Set mit der gleichen Sensibilität zu behandeln wie Gewalt, Kinder oder Tiere. Ich hoffe wir kommen an den Punkt, an dem es ein Muss ist und genauso notwendig wie ein Stunt-Koordinator oder eine Begleitperson für Kinder oder Tiere."

Das sehen HBO und "The Deuce"-Co-Creator David Simon ähnlich. Letzterer hatte in einem Interview mit "Rolling Stone" ebenfalls angekündigt, nach dieser Erfahrung nie wieder ohne einen Intimitäts-Koordinator arbeiten zu wollen.