Ein echter Hingucker Heidi Klum bei der amfAR-Gala: Roter Wow-Auftritt in Zac Posen

"Verliebt in dieses Kleid": Mit diesen Worten kommentierte Heidi Klum (45, "Germany's next Topmodel") auf Instagram ihr Outfit, das sie für die amfAR-Gala in Los Angeles ausgewählt hatte. Mit einem freudestrahlenden Gesicht präsentierte sie auf dem roten Teppich des Events eine spektakuläre Robe von Zac Posen. Das bodenlange Abendkleid war durch einen Farbverlauf in verschiedenen Rottönen gehalten und mündete am Saum in ein beeriges Rosarot.