Ein echter Albtraum Kader Loth: "Ich bin durch die Hölle gegangen"

"Ich bin zehn Jahre zu früh in die Wechseljahre gekommen"

Erst heute habe sie realisiert, was alles mit ihr passiert sei. "Man hat mir nie gesagt, dass ich in die Wechseljahre komme. Meine Östrogen- und Progesteron-Werte waren im Keller." Plötzlich habe sie mit Hitzewallungen und Schweißausbrüchen zu kämpfen gehabt. "Ich bin zehn Jahre zu früh in die Wechseljahre gekommen." In einer Tagesklinik ließ sie sich die letzten vier Monate schließlich wegen ihrer schlimmen Depressionen behandeln. "Ich nehme schwere Antidepressiva, damit ich wieder auf die Beine komme. Glücklicherweise helfen die Tabletten. Ich hatte auch sehr viele Gespräche mit den Therapeuten."