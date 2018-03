Überhaupt gestaltet sich die Familie von Rick Grimes (Andrew Lincoln) in beiden Varianten nun völlig unterschiedlich. Denn in den Comics starb nicht nur seine Frau Lori (Sarah Wayne Callies), sondern auch Töchterchen Judith, als Ricks Gruppe im Gefängnis von Zombies überrannt wurden. Lori ist in beiden Varianten tot, das kleine Mädchen in der Serie aber quicklebendig - ganz im Gegensatz zu ihrem älteren Bruder Carl...

Eine Million Wege, in der Zombie-Apokalypse zu sterben

Kleinere Unterschiede gibt es nicht in der Frage ob, sondern auf welche Art und Weise eine Figur aus dem Serien-Leben scheidet. Etwa in Person von Rotschopf Abraham Ford (Michael Cudlitz). Der wird in der Serie bekanntlich von Superschurke Negan (Jeffrey Dean Morgan) zusätzlich zu Comic-Opfer Glenn (Steven Yeun) als Bestrafung mit einem Baseballschläger ermordet. In den Comics wird der bullige Mann dagegen von einem Armbrustbolzen getötet, den Negans Handlanger Dwight (Austin Amelio) abfeuerte. Besagter Bolzen wurde zwar auch in der Serie geschossen, da allerdings war Ärztin Denise das Opfer. So weit, so kompliziert.

Einen ähnlichen Tausch gab es auch schon früher. In den Comics starb zum Beispiel der Afro-Amerikaner Tyreese (Chad Coleman), der darin auch eine wesentlich prominentere Rolle als in der Serie innehatte, durch die Hände von Bösewicht Philip "Der Gouverneur" (David Morrissey). In der AMC-Version verlor stattdessen der arme Hershel Greene (Scott Wilson) seinen Kopf.

Es wird munter getauscht

Hauptrollen kann es selbstredend nicht unendlich viele geben. Einige wichtige Figuren der Comics sind in der Serie schon lange tot, auf der anderen Seite ist uraltes Zombie-Futter als Ausgleich ausgesprochen lebendig. An zwei Frauen kann das besonders gut veranschaulicht werden: In der Vorlage ist Protagonistin Andrea (Laurie Holden) neben Rick und Carl die einzige Überlebende der anfänglichen Gruppe aus Atlanta. Sie ist nicht nur die weibliche Anführerin an der Seite von Rick, sondern auch seine Partnerin - in der Serie wurde diese Freude Michonne (Danai Jekesai Gurira) zuteil. Die Andrea der Serie war dagegen von den meisten Zuschauern verhasst und fand ein unrühmliches Ende, und das bereits in der dritten Staffel.

Das genaue Gegenteil stellt der Charakter Carol (Melissa Suzanne McBride) dar. Sie entwickelte sich in der Serie zu einer Powerfrau und einer der stärksten Figuren überhaupt. Dies war in den Comics ganz und gar nicht der Fall, wie auch die Vergangenheitsform in diesem Satz bereits andeutet. Carol beging darin auf perfide Art Selbstmord, indem sie sich absichtlich von einem Untoten beißen ließ.

Komplett neue Figuren

Aber auch so mancher Serien-Liebling kommt in den Comics überhaupt nicht vor. Daryl Dixon (Norman Reedus), für viele Zuschauer der einzige Grund, um wöchentlich einzuschalten, ist das beste Beispiel und wurde eigens für die TV-Show ersonnen. Ebenso wie sein Bruder Merle (Michael Rooker), der aber bereits das Zeitliche gesegnet hat. In Hinsicht auf Daryl hat die Serie das Original also durchaus übertrumpft.

Ein handfester Unterschied

Zu guter Letzt noch ein Unterschied, der vor allem Schauspieler Andrew Lincoln gefallen dürfte. Denn in den Comics verlor dessen Figur Rick Grimes schon früh durch den "Gouverneur" seine rechte Hand. Der Grund, dies in der Serie nicht zu machen, soll ziemlich pragmatisch gewesen sein: Es sei schlichtweg zu aufwendig, der Hauptfigur per Computertechnik in jeder Szene eine Hand zu entfernen. Unglück im Glück: Stattdessen entschied man sich - anders als in der Vorlage -, der Figur Hershel Greene nach einem Zombie-Biss ein Bein zu mopsen.