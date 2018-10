Ein "cooler Move" Rebel Wilson: Dank Givenchy tritt sie in Herzogin Meghans Fußstapfen

Schauspielerin Rebel Wilson (38, "Pitch Perfect") ist niemand, der sich gerne versteckt. Sie steht zu ihren Kurven und präsentiert jene stolz auf den roten Teppichen dieser Welt. So auch am Montag bei der diesjährigen Verleihung der InStyle Awards in Los Angeles. Der Auftritt der Schauspielerin war jedoch alles andere als Standard - sie erschien in einer echten Sensation von Givenchy.