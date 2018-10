Altstadt/Ramersdorf - Der Thiersch-Bau von 1897 dominiert noch immer den Stachus und doch wird der imposante Justizpalast jetzt doch zu klein. Viele Richter des Landgerichts München I müssen sich in sogenannten Doppelbüros die Räumlichkeiten teilen. Was für Ärger sorgt. Denn während der eine gerade an einer Urteilsbegründung tüftelt, muss sein Büropartner vielleicht gerade ein wichtiges Telefonat führen.