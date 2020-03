Schwab: "Zeitlicher Vorsprung wurde wohl nicht genutzt"

Gab es bei Ihnen nicht diese Hamsterkäufe?

Ich habe so etwas nicht erlebt. Die Chinesen sind sehr diszipliniert, jeder macht mit. Alle tragen Atemschutzmasken – und das seit dem ersten Tag, als man von dem Coronavirus erfahren hat. Dass es in Deutschland angeblich "Corona-Partys" gibt, kann man sich hier nicht vorstellen. Überhaupt wundern wir uns ein wenig über das, was in der Heimat so läuft.