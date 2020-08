Ein Bewohner muss auch gehen "Promi Big Brother": Viel Zoff und ein neuer Kandidat

Ameur spielte mit dem Gedanken freiwillig auszuziehen, entschloss sich aber doch dazu, ihre Teilnahme nicht vorzeitig zu beenden. Sie deutete mehrfach indirekt an und erklärte auch offen, dass sie sehr gerne nach Hause gehen würde. Entsprechend entschieden sich die meisten Mitbewohner auch, sie für das Aus bei "Promi Big Brother" zu nominieren. Später sprach sie die Zuschauer sogar direkt darauf an, bitte nicht für sie, sondern stattdessen unterstützend für die ebenfalls nominierte Herren anzurufen. Das TV-Publikum zeigte allerdings kein Erbarmen mit Ameur und wählte Herren aus der Show. "Nein, ich will gehen", weinte die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin. Sollte sich ihr Heimweh nicht bessern, könnte es durchaus sein, dass sie in den kommenden Tagen doch noch freiwillig geht.