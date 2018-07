Zanker hat eine ruhige Hand und weiß genau, was sie tut: warme Brauntöne für die Augen, Augenbrauenfarbe, ein bisschen Rouge und Konturenpuder. Für die Lippen gibt's einen Pfirsich-Ton "mit seidenmattem Finish", sagt Zanker, also halb matt, halb glänzend. Eine Frau vom Fach.

An Kajal und Mascara dürfen sie und die anderen Visagistinnen leider nicht ran, die Bahn fürchtet (nicht ganz zu unrecht) ausgestochene Augen bei der nächsten Weiche. Wimpern tuschen muss man also doch auf eigene Gefahr vor dem Taschenspiegel oder im WC, auch die Haarbürste muss man selbst schwingen. Wer aber eine schöne Abwechslung auf einer langen Strecke und ein hübsch gemachtes Make-up möchte, der kann sich beruhigt in die Hände der Beauty-Könnerinnen begeben. Und die Lautsprecherdurchsage wirkt: Gut 40 Minuten nach Abfahrt gibt es bereits sieben Anmeldungen, Tendenz steigend. Ein bisschen Glamour tut so einer Zugfahrt eben einfach gut.

Den Douglas-Service gibt es am 17. August im ICE 806 Berlin-Hamburg, am 8. September im ICE 599 Hamburg-Berlin und ICE 692 Frankfurt-Berlin, am 22. September im ICE 703 Berlin-München, im ICE 593 Frankfurt-München und im ICE 591 Stuttgart-München und am 15. November im ICE 707 Hamburg-Berlin und im ICE 800 München-Berlin. Mehr Infos gibt es auf www.bahn.de/douglas.