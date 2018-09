München - Er ist der Lothar Matthäus der CSU-Fraktion: Ihn kann man immer einwechseln – gerne auch noch in etwas betagterem Alter. Etwas überraschend wurde Hans Podiuk nach gut anderthalbjähriger Pause bei den Schwarzen im Rathaus nun wieder in den Vorstand gewählt. Die Lage bei der CSU sei momentan doch etwas angespannt, "und das auf allen Ebenen", sagte der 71-Jährige gestern nach überstandener Wahl. Da schade es keineswegs, wenn man alle Kräfte noch einmal bündele, so Podiuk. Deshalb werde auch er als krisenerprobter Kämpe sich nun noch einmal vor den Karren spannen lassen.