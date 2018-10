München/Maxvorstadt – Die Abrissbagger sind bei Zwischengebäuden am Werk, bald wird am Postpalast gebaut. Aus dem ehemaligen Paketzustellamt an der Arnulfstraße wird ein Fünf-Sterne-Hotel mit rund 300 Betten. Zudem wird auf dem Gelände ein Co-Working-Space mit rund 500 Arbeitsplätzen geschaffen. Schon in zwei Jahren sollen die Bauarbeiten beendet sein.