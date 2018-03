Eigenes Barbecue-Restaurant? Wechseln die Backstreet Boys die Branche?

Die wirklich erfolgreichen Musiker-Zeiten der Backstreet Boys ("I Want It That Way") sind vorbei. Nun haben vier der einstigen Teenie-Helden wohl einen Karrierewechsel im Sinn. Wie das Klatschportal "TMZ" berichtet, wollen A.J. McLean (40), Howie D. (44), Brian Littrell (43) und Nick Carter (38) offenbar ein eigenes Barbecue-Restaurant eröffnen. Demnach habe die Firma BSB Entertainment Inc., bei der die Sänger als Direktoren gelistet sind, einen Antrag gestellt, um den Namen "Backstreet Barbecue" markenrechtlich schützen zu lassen.