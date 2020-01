Die 58-Jährige hatte am 2. Juli 2018 einen Mietvertrag mit einem 22-Jährigen geschlossen. Gegenstand war die eigentlich von ihr selber bewohnte Ein-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung in Neuaubing. Der 22-Jährige zahlte der vermeintlichen Vermieterin 4.800 in bar als Kaution und als Ablöse für die Möbel. Noch am selben Tag zog die Frau dieselbe Masche bei einem zweiten 22-jährigen Bauarbeiter ab. Dieser händigte ihr sogar 7.200 Euro aus.