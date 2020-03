Die indirekte Beleidigung an Karl-Heinz Rummenigge war am Freitag jedoch bei weitem nicht die schlimmste Aktion der Nürnberger Anhänger. Wie die Verantwortlichen des FCN nach dem Spiel bekanntgaben, wurden am Morgen im Umfeld des Max-Morlock-Stadions und des Trainingsgeländes Droh-Plakate in DIN-A-4-Größe gegen die eigenen Spieler aufgehängt. Der Verein schaltete umgehend die Polizei ein. Die Ermittlungen gegen Unbekannt laufen.