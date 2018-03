München - Wohnraum in der Stadt ist teuer und begehrt. Um jeden Fleck der Stadt zu nutzen, wurden 2016 die ersten Parkplätze mit Holzbau-Wohnungen auf Stelzen am Dantebad in Moosach überbaut. Damals appellierte der Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits auch an Einzelhändler wie Edeka, Lidl, Aldi, Obi und Co., sich ernsthaft zu überlegen, welche ihrer riesigen eigenen Parkplätze sie überbauen können.