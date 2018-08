Ehrung mit prominenten Gästen Heidi Klum jubelt: Kollege Simon Cowell bekommt "Walk of Fame"-Stern

Heidi verfolgte die Ehrung und posierte auch für mehrere Fotos neben dem erfolgreichen Castingshow-Erfinder. Der hielt am Schluss noch eine rührende Rede: "Ich musste heute immer wieder daran denken, dass meine Mutter und mein Vater wahnsinnig stolz gewesen wären. Sie sind nicht hier, aber ich habe das Gefühl, dass sie auf uns herunterschauen", so Cowell und weiter: "Ich selbst sehe meinen Sohn Eric an und denke mir: Vielleicht wirst du auch mal so einen bekommen!"