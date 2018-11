Camilla: "Prinz Charles würde gern die Welt retten"

Dass er es so weit nicht kommen lässt, hat Charles nun klar gemacht. Ob er als König es so ganz bleiben lässt, seine Meinung zu sagen, scheint aber zweifelhaft: Seine Kritik an moderner Architektur in Innenstädten, die er einmal als "Woge von Hässlichkeit" bezeichnete, will er nicht als Einmischung verstanden wissen. "Wenn das Einmischung ist, bin ich stolz darauf", sagte er der BBC. Auch seine Frau, Herzogin Camilla (71) macht wenig Hoffnung, dass Charles seine hochgesteckten Ambitionen aufgeben wird. "Er würde gerne die Welt retten", sagte sie der BBC.