Ehrliche Worte in neuer Talkshow Jada Pinkett Smith: So ist ihr Verhältnis zu Will Smiths Ex-Frau

Die Schauspielerinnen Jada Pinkett Smith (46, "Hawthorne") und Sheree Fletcher (50), die Ex-Frau von Will Smith (49, "Bad Boys"), haben mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis - aber das war nicht immer so. Während der Debüt-Episode von Pinkett Smiths neuer Facebook-Talkshow "Red Table Talk", in der Fletcher als erster Gast geladen war, sprachen die beiden Frauen über eine Zeit, in der beide nicht so gut aufeinander zu sprechen waren.