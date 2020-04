Ehrentag des britischen Thronfolgers Prinz Charles und Herzogin Camilla: Familienfoto zum 15. Hochzeitstag

Doch der Kontakt zwischen Camilla und Charles soll nie abgebrochen sein. Laut der Biografie des Prinzen von Wales fingen die zwei bereits 1986 eine Affäre an, in den frühen 1990er Jahren wird das Techtelmechtel dann sogar öffentlich. 1995 lässt Camilla sich schließlich von ihrem Ehemann scheiden, 1996 geht die Scheidung von Charles und Prinzessin Diana durch. In den darauffolgenden Jahren werden Camilla und Charles ein Paar, doch die Queen (93) akzeptiert die Beziehung zunächst nicht. Erst 2003 dürfen die beiden zusammen im Clarence House einziehen, am 9. April 2005 folgt - 35 Jahre nach dem ersten Kennenlernen - dann die standesamtliche Trauung.