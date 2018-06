Ehrengast beim Filmfest Emma Thompson: Ganz unkonventionell beim Filmfest München

Den Preis habe sie vielen Menschen zu verdanken, sagte sie am roten Teppich spot on news. "Für einen Life Achievement Award sind so viel mehr Menschen nötig als einer", so Thompson und meinte damit ihre Eltern, ihren Mann und ihre Kinder. In ihrer Laudatio schwärmte Schriftstellerin Amelie Fried (59, "Ich fühle was, was du nicht fühlst"): "Es ist schwer, eine Frau zu finden, die Emma Thompson nicht verehrt." Sie habe "den Mut, hässlich auf der Leinwand zu erscheinen". Und unkonventionell bei einer Gala: Auf die Bühne kam sie barfuß, da ihr die Schuhe wehtaten. Außerdem sang sie dem Publikum ein Ständchen.