Auch die Bitte, die Partymusik an einem Sommertag im Jahr 2017 leiser zu stellen, hätten die Nachbarn ignoriert. Nach schriftlichem Hinweis auf die Hausordnung vom 04.01.17 "unter Erwähnung auch eines Bohrmaschineeinsatzes am Sonntag" hätten die Beklagten am 05.01.17 schriftlich den Klägern empfohlen, auszuziehen, so das Gericht. Im August 2018 sei es bei einer Party zudem so laut gewesen, dass man die Polizei gerufen habe.