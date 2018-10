Zum Vergleich, das günstigste Ein-Zimmer-Apartment im Bauabschnitt "Am Alten Eiswerk" an der Falkenstraße wurde im vergangenen Herbst für 399.000 Euro angeboten. Der Aufschrei über die Preise auf dem Gelände war riesig. Die Normalverdiener-Familie wird sich also auch im nächsten Bauabschnitt schwer tun.