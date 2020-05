Das Lämmchen blieb verschwunden. Ganze neun lange Tage gab es nicht die geringste Spur von Rosi oder ihrem Entführer. Bis die Polizei, rund 170 Kilometer weiter südlich in München, in einem Bordell in der Hansastraße eine Drogenrazzia machte. Rauschgiftfahnder sind in ihrem Job einiges gewohnt, doch damit hatten sie nicht gerechnet: ein Lamm in einem Sexclub. Eine Prostituierte hielt das Schäfchen als Streicheltier in ihrem Zimmer.