Doch der Platz mit den zwei Namen kann auch zurückblicken auf lustige und skandalöse Ereignisse und Personen, von denen vier am mittelalterlichen Karlstor in Stein verewigt sind. Von derlei Begebenheiten waren die Brunnen besonders betroffen, wobei nicht unbedingt jene Münchner gemeint sind, die in den Sommern der freien Siebzigerjahre unter dem Sprühregen des 1972 eröffneten kreisrunden Spritzbrunnens schon mal ihre Kleider ablegten.