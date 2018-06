Marcel Schäfer: 96 Spiele für den TSV 1860

Der frühere Löwe freue sich auf seine neue Herausforderung bei dem Bundesliga-Klub, der den Abstieg erst in der Relegation gegen Holstein Kiel verhindern konnte: "Jetzt brenne ich darauf, in neuer Funktion beim VfL loszulegen, mich in das neue Aufgabengebiet einzuarbeiten und viel zu lernen."