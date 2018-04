Ehemalige First Lady wurde 92 Trauer in den USA: Barbara Bush ist tot

Die ehemalige First Lady der USA, Barbara Bush (1925-2018), ist gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt. Das Büro von George H. W. Bush (93) bestätigte am Dienstag laut US-Medienberichten ihren Tod. In einer Erklärung heißt es demnach, die frühere First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika und "die unerbittliche Kämpferin für Familien, Barbara Pierce Bush, verstarb am Dienstag, den 17. April 2018 im Alter von 92 Jahren".